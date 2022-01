Une semaine après sa violente chute à Zauchensee, Sofia Goggia a déjà retrouvé le chemin de la victoire, ce samedi à Cortina d’Ampezzo. Cela ne s’est pas fait sans frayeur, une nouvelle fois, l’Italienne ayant manqué à plusieurs reprises la correctionnelle sur la piste des Dolomites. Malgré ses nombreuses fautes, la risque-tout transalpine s’est imposée devant l’Autrichienne Ramona Siebenhofer (+0”20) et la Tchèque Ester Ledecka (+0”26). C’est déjà sa 6e victoire de l’hiver, la 4e en descente (sur cinq possibles) et la 17e en carrière.

Meilleur temps des deux entraînements de la semaine, Goggia demeurait la grande favorite en dépit de sa mésaventure qui lui a laissé quelques hématomes. Sous les grosses rafales de vent, qui ont d’ailleurs contraint l’organisation à raccourcir le tracé, la championne olympique a allumé du vert dès le 1er inter. Ses trajectoires très tendues ont laissé craindre la chute à plusieurs reprises. Mais elle a tenu bon sur ses skis pour signer le meilleur temps et (1'06"98) et égaler Isolde Kostner, l’Italienne qui détenait jusque-là seule le plus grand nombre de victoires en coupe du monde de descente (12).

