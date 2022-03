Ski alpin

Beat Feuz, Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia, globes, der’ pour Johan Clarey ? Chalet Club vous emmène à Courchevel-Méribel

COURCHEVEL-MÉRIBEL - Gauthier de Tessières, Pierre-Emmanuel Dalcin, Géraldine Weber et FX Rallet vous proposent un Chalet Club particulier, pour les "finales" de la Coupe du monde 2021-22 (16-20 mars). Sur place dans les Alpes, notre quatuor évoque la possible dernière course de Johan Clarey et les classements encore indécis, à la veille des descentes de mercredi (messieurs à 10h, dames à 11h30).

00:09:08, il y a une heure