Ski alpin

"La piste peut nous surprendre" : Pinturault se montre prudent pour la dernière course de la saison

SKI ALPIN - Si Alexis Pinturault n'a plus rien à jouer pour cette dernière course de la saison, le Savoyard voudra finir en beauté et pourquoi pas s'offrir un deuxième podium en slalom cette saison. Mais le Français se montre prudent quant aux conditions de course. Retrouvez son interview en vidéo.

00:01:12, il y a une heure