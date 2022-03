Ski alpin

SLALOM - En manque de sensations, Shiffrin a calé sur la première manche

FINALE MERIBEL - COURCHEVEL - Qu'il semble loin le temps où Mikaela Shiffrin dominait tous les slaloms auxquels elle participait. Aujourd'hui, elle semble plus en retenue, et cette première manche n'a pas trahi cette impression. L'Américaine a terminé 5e à presque sept dixièmes de l'Allemande Lena Dürr et déjà à trois dixièmes du podium. Voici sa course en vidéo

00:01:22, il y a 2 heures