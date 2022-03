Ski alpin

SLALOM - En manque de sensations, Shiffrin cale sur la première manche

FINALE MERIBEL - COURCHEVEL - Qu'il semble loin le temps où Mikaela Shiffrin dominait tous les slaloms auxquels elle participait. Aujourd'hui, elle semble plus en retenue, et cette première manche ne trahit pas cette impression. L'Américaine termine 5e à presque sept dixièmes de l'Allemande Dürr et déjà à trois dixièmes du podium. Voici sa course en vidéo

00:01:22, il y a 28 minutes