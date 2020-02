L'air du pays réussit décidément très bien à Lara Gut-Behrami. Au lendemain de sa première victoire en Coupe du monde depuis deux ans, la Suissesse a remis ça avec la manière en remportant la deuxième descente prévue à Crans-Montana, samedi. Aérienne, et libérée, la skieuse de Sorengo a produit un superbe ski pour aller chercher un 26e succès en carrière. Elle a devancé sa compatriote Corinne Suter (+0"02) et l'Autrichienne Nina Ortlieb (+0"05). Les trois femmes se tiennent dans un mouchoir de poche : cinq petits centièmes. La série de onze vainqueurs différentes en onze descente, série en cours depuis la saison 2018/2019, a elle pris fin avec ce magnifique doublé.

Même privée de victoire, Suter s'est adjugée le petit globe de la spécialité. Longtemps en tête de la course, avant le passage de Gut-Behrami et son dossard 17, la Suissesse a quand même engrangé 80 nouveaux points qui ont suffi à son bonheur. Avec 477 points au compteur, soit 155 de plus qu'Ester Ledecka, 5e de la course, elle débarquera aux finales à Cortina d'Ampezzo avec l'esprit tranquille.

Vidéo - Deux centièmes pour un doublé à domicile : la descente de Gut-Behrami en vidéo 02:06

Un duel Brignone-Vhlova pour le gros globe

Autre enjeu du jour : la course à distance pour le gros globe de cristal. Toujours absente du circuit pour cause de deuil, Mikaela Shiffrin a conservé la tête du général mais la menace Federica Brignone se précise. Quatrième de la course à +0"35, l'Italienne, très à son avantage sur le tracé suisse, a ajouté 50 nouveaux points à son compteur et ne compte plus que 27 unités de retard sur l'Américaine. Un temps deuxième provisoire derrière Suter, la Transalpine a d'ailleurs pris les commandes pendant quelques minutes avant que Gut-Behrami (dossard 17) et Ortlieb (dossard 20) ne jouent les équilibristes et viennent mettre leur grain de sel dans la lutte pour la victoire et le podium.



Pour Brignone, la prise de pouvoir ne semble être qu'une question de temps. Un top 10 sur le combiné prévu dimanche dans la station suisse suffira à son bonheur. Vainqueur à Altenmark cette saison dans la spécialité, la très polyvalente athlète a tous les atouts dans sa manche pour prendre les commandes. Restera quand même à contrer la montée en régime de Petra Vhlova. La Slovaque, 14e à 1"00 de cette seconde descente, n'a que 59 points de retard au général.



Chez les Bleues, il y a eu des fortunes diverses. Romane Miradoli, 9e à 0"71, a signé un sixième top 10 cette saison, toutes spécialités confondues et confirmé qu'elle montait doucement mais sûrement en puissance. Tiffany Gauthier, dont le run a été marqué par pas de mal de fautes, a pris la 21e place à +1"36. Jennifer Piot a pris la 24e place à +1"58. Laura Gauche, 4e et dernière tricolore, n'a pas pris le départ.