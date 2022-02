Une Suissesse peut toujours en cacher une autre. Alors que l’on attendait surtout Lara Gut-Behrami (15e) ou la championne olympique Corinne Suter (4e), c’est finalement Priska Nufer qui a remporté ce dimanche la deuxième descente de Crans-Montana, en Suisse. Partie avec le dossard 2, elle a fait la différence dans la section technique du tracé pour s’offrir la première victoire de sa carrière en Coupe du monde. Nufer devance la vainqueure de la veille Ester Ledecka (+0''11) et l’Italienne Sofia Goggia (+ 0''23), qui signe la belle opération du jour dans la course au petit globe. Meilleure Française, Romane Miradoli a pris une solide 11e place.

Nufer, en spécialiste de Crans-Montana

On s’attendait à une réaction des battues de la veille, mais on pensait plus aux favorites passées. Et ça a d’ailleurs été le cas de la championne olympique de descente, Corinne Suter, et de sa dauphine à Pékin, Sofia Goggia. Cette fois, c’est l’Italienne qui a pris le dessus sur la Suissesse pour monter sur le podium et, surtout, prendre 75 points d’avance sur Suter au classement de la discipline. Avec une seule descente restante, cela l’assure quasi d’un troisième petit globe de la spécialité, après 2018 et 2021. Mais pour la troisième fois de suite, Goggia n’a pas gagné une descente qu’elle a pourtant terminée. La faute à une Nufer supersonique.

En pleine confiance après avoir signé la veille le meilleur résultat de sa carrière (4e), la Suissesse savait qu’elle avait un gros coup à jouer, surtout avec le dossard 2. D’autant qu’elle aime cette piste de Crans-Montana, elle qui y avait signé 5 de ses 7 tops 10 en Coupe du monde. Et elle ne s’en est pas privée. Partie avec beaucoup d’envie, découpant chaque courbe avec justesse, Nufer a profité des sections techniques pour y construire son succès. Tout le monde, ou presque, lui aura repris du temps sur la partie de glisse. Mais jamais assez. La skieuse de 30 ans était juste trop forte ce dimanche.

Vlhova prend les commandes mais à égalité

La voilà avec le premier succès de sa carrière, elle qui n’était encore jamais montée sur le moindre podium. Depuis janvier 2018, seules trois Helvètes avaient gagné : Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami et Corinne Suter. Désormais, il faudra compter avec Priska Nufer. De nouveau au départ de la descente, Petra Vlhova n’a cette fois pas raté l’opportunité de prendre la tête du général de la Coupe du monde. Mais elle n’y sera pas seule. En prenant la 16e place, la Slovaque recolle à hauteur de l’Américaine Mikaela Shiffrin, qui a fait l’impasse ce week-end.

Les Françaises aussi ont fait légèrement mieux que la veille. Il faudra encore patienter pour un top 10 mais Romane Miradoli n’en est pas passé loin ce dimanche. Beaucoup plus juste techniquement que la veille, très intérieur sur chaque courbe, la Tricolore a manqué de qualités de glisse sur la section intermédiaire pour espérer mieux. Elle se contentera malgré tout de sa 12e place (+0''62), une performance très solide qui lui ouvrira les portes des finales de Courchevel-Méribel. Ça aura été plus compliqué pour Laura Gauché (18e, +1''25) alors qu’Esther Paslier a fini hors des points.

