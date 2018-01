Flachau : Mikaela Shiffrin remporte aisément le slalom devant Bernadette Schild

Elle est décidément trop forte. Pourtant battue lors de la première manche, Mikaela Shiffrin a réagi en championne pour finalement écraser ce mardi le slalom de Flachau, en Autriche. L'Américaine a remporté sa 5e victoire consécutive en Coupe du monde en devançant la locale Bernadette Schild (2e, + 0''94) et la Suédoise Frida Hansdotter (3e, + 1''43), son 30e succès dans la discipline. Auteur d'une magnifique deuxième manche, la Française Nastasia Noens a pris une belle 9e place (+ 3''03). Dans un autre univers que celui dans lequel vit Shiffrin.

C'est que l'Américaine a tendance à être seule dans son monde. En 2018, c'est en tout cas évident. Cinquième course, cinquième succès et, surtout, cinquième récital. Pourtant, c'était mal parti. A la limite de la sortie de piste, victime de plusieurs petites fautes, Mikaela Shiffrin n'a – pour une fois – pas réussi à faire la différence lors de la première manche, concédant même la tête à une épatante Bernadette Schild (+ 0''37). A domicile, l'Autrichienne a réussi deux belles manches, ne craquant pas sous la pression en seconde. Mais elle a tout de même dû se contenter de la 2e place (+ 0''94), juste devant Frida Hansdotter (+ 1''43). Sans regret.

Vidéo - En mode avion, Shiffrin a tout renversé sur son passage : revivez sa 2e manche 01:22

Noens, deux ans après

Il n'y avait juste rien à faire face à l'Américaine en seconde manche. Engagée, d'une précision diabolique, avec des appuis très courts lui permettant de bien travailler sous la porte et d'en ressortir très vite, Shiffrin a offert un deuxième run comme elle seule sait le faire. Sur une piste qui s'était pourtant bien dégradée, aucune des dix premières de la première manche ne réussissant à s'incruster dans le top 8 de la seconde, l'Américaine a réalisé le meilleur temps de la seconde (!), repoussant sur celle-ci Hansdotter à 1''06' et Schild à 1''31. Largement suffisant pour décrocher un 41e succès en carrière, son 10e de la saison qui lui permet d'écraser un peu plus le général de la Coupe de la monde (821 pts d'avance) … Epoustouflant !

Sur la deuxième manche, elles ne sont que deux à s'être approchées de Shiffrin : Katharina Liensberger (finalement 8e) et Nastasia Noens. La Française, 18e de la première manche malgré son dossard 31, a réalisé une deuxième manche brillante (+ 0''20 sur Shiffrin). A l'attaque, sans commettre de faute, la Niçoise a eu le mérite d'allier vitesse et concentration, pour aller signer son meilleur résultat de l'hiver. Son meilleur résultat en slalom depuis mars 2016 même et une 5e place à Jasna. Loin, bien loin des performances stratosphériques qu'enchaînent Mikaela Shiffrin en 2018.