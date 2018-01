Flachau : Bernadette Schild devance Mikaela Shiffrin (+0"37) à l'issue de la 1re manche du slalom

Evènement ! Mikaela Shiffrin n'a pas déjà tué tout suspense. Au terme d'un tracé dévastateur (six sorties de pistes par les 30 dont Vhlova et Holdener), l'Américaine n'a pris "que" la 2e place de la première manche du slalom de Flachau, disputé ce mardi en nocturne. Sur la piste autrichienne, c'est l'une des locales, Bernadette Schild, qui s'est montrée la plus rapide, devant celle qui compte 40 victoires (+ 0''37) et la Suédoise Frida Hansdotter (+ 0''74). Meilleure Française, Nastatsia Noens a pris la 18e place (+ 3''20), à seulement neuf dixièmes du top 10.

Vidéo - Proche de la sortie, de petites errreurs : la manche - pour une fois - imparfaite de Shiffrin 01:14

Rarement le top 8 d'une première manche de slalom n'aura réservé autant de surprises. Si l'abandon de Lena Duerr pouvait passer pour la suite logique de la saison difficile de l'Allemande (aucun top 10 en slalom depuis Levi), ceux de Petra Vhlova et Wendy Holdener étaient beaucoup moins attendus. La Slovaque reste à ce jour la dernière skieuse à avoir triompher de Shiffrin en slalom (à Levi) alors que la Suissesse restait sur trois podiums dans la discipline (2e à Lienz et Zagreb, 3e à Kranjska Gora). Deux très bonnes nouvelles pour Mikaela Shiffrin dans la course au petit globe de la spécialité qui ne semblait déjà pas pouvoir lui échapper.

Shiffrin surprise par Schild

Pourtant, la plus grosse surprise de cette première manche est finalement venue de Mikaela Shiffrin elle-même. Partie avec le dossard 4, l'Américaine a multiplié les petites erreurs, frôlant parfois la sortie de piste. Si elle a évité l'irréparable, elle n'a pris "que" la 2e place, une vraie sensation pour celle habituée à écraser la course dès le premier acte. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire face à Bernadette Schild. L'Autrichienne, qui avait ouvert le bal avec son dossard 1, n'avait pas fait une grosse impression lors de son passage mais a su exploiter au maximum une piste qui a très vite vu se former un rail autour du piquet.

Vidéo - Sans faire grosse impression, Schild a signé la manche parfaite 01:08

La voilà avec une belle marge sur Shiffrin (+ 0''37) et Frida Hansdotter (+ 0''74) et avec un podium quasi assuré sans sortie de piste (+ 1''54 sur la 4e, Nina Haver-Loeseth). Si le podium est d'ailleurs sauf nouvelle surprise déjà fortement dessiné (ne reste plus qu'à trouver l'odre), il en est complètement autrement avec le top 10. Avec le 10e temps de la première manche à 2''30 de Schild, Michelle Gisin va devoir serrer le jeu lors du second acte car elles seront nombreuses à viser une grosse remontée à partir de 20h45. Et notamment les Françaises à l'instar de Nastasia Noens (18e à 3''20) et Adeline Baud Mugnier (22e, + 3''63).