Le suspense est de mise sur le slalom de Flachau. Mikaela Shiffrin est en tête au terme d’une première manche disputée sous de fortes chutes de neige mais l’Américaine est loin d’avoir course gagnée. Si elle n’a pas été parfaite, la quadruple championne du monde a tout de même devancé la Suisse Wendy Holdener (+ 0’’08) et la leader du classement général de la Coupe du monde, Petra Vlhova (+ 0’’14) et visera dans la soirée la 68e victoire et le 100e podium de sa carrière.