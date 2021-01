Mikaela Shiffrin est bel et bien de retour. Plus d’un an après sa dernière victoire dans la discipline, à Lienz le 29 décembre 2019, l’Américaine a retrouvé le chemin de la victoire en slalom en dominant l’épreuve en nocturne à Flachau. En tête à l’issue de la première manche, Shiffrin a tenu bon lors de la seconde pour devancer l’Autrichienne Katharina Liensberger (+0"19) et la Suissesse Wendy Holdener (+0"43). Elle s’offre du même coup la 68e victoire de sa carrière, son 100e podium et se relance dans la course au globe de la spécialité. La Suissesse Camille Rast a elle signé l’exploit du jour en prenant la 6e place, malgré son dossard 57.