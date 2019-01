Ski Alpin : Lindsey Vonn renonce à Garmisch

L’Américaine Lindsey Vonn, qui souffre de multiples douleurs et notamment au genou, a préféré renoncer à courir ce week-end à Garmisch. "Malheureusement, courir ce week-end ne fait pas partie du programme. Mon genou n'est toujours pas prêt. Je travaille aussi dur que je peux afin de revenir aussi vite que possible", a annoncé jeudi sur compte Instagram l'Américaine de 34 ans, sortie de la piste dimanche au super-G de Cortina d'Ampezzo (Italie). Elle était alors apparue très abattue, envisageant même de mettre un terme immédiat à sa carrière en raison de douleurs physiques. Jeudi, l'Américaine n'a pas précisé si elle comptait ou non participer aux Mondiaux d'Are, en Suède, à partir du 5 février.

Vonn ne compte pas mettre un terme à sa carrière

Pourtant, mercredi, l'espoir semblait un peu revenu : "Nous avons découvert la cause de mes douleurs, mes soucis musculaires de Cortina étaient dus à une blessure suivant un impact sur mon nerf péronier", avait-elle expliqué sur son compte Twitter. "Pour l'instant nous n'avons pas trouvé de remède, je ne participerai donc pas à l'entraînement de descente de Garmisch. Cependant, comme c'est une ‘nouvelle’ blessure, je garde l'espoir de pouvoir m'en sortir", poursuivait la championne olympique 2010 aux 82 victoires en Coupe du monde. "Je n'aurai peut-être pas la fin de carrière souhaitée, mais si j'ai une chance de l'avoir, je la saisirai", conclut la championne, qui espère courir jusqu'à l'étape de Lake Louise (Canada) en décembre prochain.

Garmisch a toujours réussi à Vonn, qui y avait remporté coup sur coup les deux descentes de Coupe du monde l'année dernière, portant à neuf son nombre total de victoires dans la station allemande. Avec 82 victoires en Coupe du monde, Vonn s'est fixée comme objectif d'atteindre voire de battre le record absolu de 86 victoires, détenu par un homme, le légendaire suédois Ingemar Stenmark.

La Suissesse Corinne Suter a été la plus rapide du premier entraînement, jeudi, devant la Suédoise Lisa Hoernblad et l'Autrichienne Tamara Tippler. Nicole Schmidhofer, l'Autrichienne actuellement en tête de la Coupe du monde de descente, a pris la 10e place.