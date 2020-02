Alexis Pinturault a remis les pendules à l’heure ce dimanche. Après trois géants ratés à Beaver Creek (17e), Alta Badia (8e) et Adelboden (10e), le Français a retrouvé le chemin du succès dans sa discipline fétiche. Vainqueur du géant de Garmisch-Partenkirchen devant Loic Meillard (+0’’16) et Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0’’24), il profite de la contre-performance de Henrik Kristoffersen (7e) pour se replacer dans la course au gros globe. Il n'a désormais plus que 55 points de retard sur le Norvégien. Une journée en tout point idéale pour Pinturault, auteur de sa 27e victoire en carrière, la 4e de l’hiver.

