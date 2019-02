Globes, records et fin de carrière dorée : les enjeux de la fin de saison

Des gros globes quasi joués

Après avoir tous deux déjà remporté le petit globe de slalom (plus celui du géant pour l'Autrichien), Marcel Hirscher et Mikaela Shiffrin devraient très prochainement conquérir de nouveau le gros globe de cristal. Avec respectivement 490 points et 719 unités d'avance sur leurs dauphins, l'Autrichien et l'Américaine vont sans aucun doute possible (sauf blessure) s'offrir leur 8e et 3e victoire au général de la Coupe du monde. Mais il va quand même falloir officialiser tout ça. Sans doute dès Rosa Khutor le week-end prochain pour Shiffrin alors qu'Hirscher devra au moins attendre le week-end de Kransjka Gora, dans deux semaines.

Worley veut reconquérir le petit globe

Détentrice du globe de géant en 2017, Tessa Worley a échoué l'an dernier à réussir la passe de deux, finissant 2e derrière l'Allemande Viktoria Rebensburg. Mais la Française aimerait retrouver les joies de gagner un petit globe de cristal. Actuellement 2e de la spécialité, elle ne compte "que" 81 points de retard sur l'Américaine Mikaela Shiffrin alors qu'il reste encore deux géants à disputer. Soit encore deux cents unités à glaner au maximum. La tâche s'annonce toutefois ardue pour la Tricolore.

Tessa Worley lors de la 1re manche du géant de Kronplatz

Shiffrin en quête des légendes...

D'autant que Shiffrin ne compte laisser tomber la possibilité de s'offrir le globe de géant. Celui du slalom en poche, celui du général quasi assuré, l'Américaine est encore en tête du classement du géant donc, mais aussi du Super-G. Si sa marge en tête de ce dernier classement est loin d'être conséquente (32 points) et que son impasse à Rosa Khutor risque de lui coûter le leadership, l'Américaine sera en mesure lors des finales d'aller décrocher pas moins de trois petits globes en plus du général. Une performance réussie seulement par deux filles dans l'histoire, et pas des moindres : Lindsey Vonn en 2010 et 2012 (descente, super-G et combiné), et Annemarie Moser-Pröll en 1975 (descente, géant et combiné). Deux légendes.

... et du record de Schneider…

Depuis huit ans, Mikaela Shiffrin ne cesse de gagner, encore et encore. Avec 57 succès, la skieuse de Vail tourne à plus de sept victoires de moyenne par an. C'est déjà énorme. Mais, cette saison, l'Américaine pointe déjà à quatorze succès, alors qu'il reste huit épreuves. Un total époustouflant qui a d'ores et déjà permis à Shiffrin d'égaler le record absolu hommes et femmes confondus de victoires sur une saison de la Suissesse Vreni Schneider, en 1989. Et il lui reste encore deux slaloms, deux géants voire un Super-G pour le battre. Autant dire que le record va tomber.

Mikaela Shiffrin lors du slalom des Mondiaux 2019

Le thriller du Super-G

Rarement la course pour un globe de Super-G n'aura été aussi indécise à deux épreuves de la saison. Alors qu'il ne reste plus que celui de Kvitfjell (le 3 mars) et celui des finales à Soldeu (le 14 mars), ils sont encore une dizaine à pouvoir prétendre au petit globe de cristal. Après tout, il n'y a que 99 points d'écart entre le leader Vincent Kriechmayr (236pts) et le onzième au classement de la discipline, Adrian Smiseth Sejersted (137pts). L'Autrichien devra avant tout se méfier de son compatriote Matthias Mayer, de l'Italien Dominik Paris, seul du top 4 à avoir gagné dans la discipline cette saison, et du Norvégien Alexander Aamodt Kilde, tous pointés à moins de dix points du leader.

Fanara, une deuxième pour finir ?

A 37 ans, Thomas Fanara vit sa toute dernière année professionnelle puisqu'il a annoncé vouloir prendre sa retraite à la fin de la saison. Impressionnant depuis deux mois, le Français reste sur trois podiums (3e à chaque fois) lors des quatre derniers géants disputés. Vainqueur d'une seule course dans sa carrière, le vétéran tricolore avait ouvert son compteur à Saint-Moritz, lors des finales 2016. Pourquoi ne pas s'en offrir une deuxième, une dernière, à nouveau lors des finales ? Histoire de boucler la boucle de la meilleure des manières.