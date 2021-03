Mikaela Shiffrin est toujours sur son nuage. Au lendemain de son succès sur le slalom, l'Américaine a largement dominé la première manche du géant, à Jasná, dimanche matin, en Slovaquie. Avec un chrono en 1'08"35, elle a devancé sa rivale Petra Vlhova de seulement 16 centièmes. La skieuse de Vail a impressionné sur ce tracé plutôt direct.

Jasná Un gros engagement, et Shiffrin prend les devants dans la 1re manche du géant IL Y A 43 MINUTES

Un gros engagement, et Shiffrin prend les devants dans la 1re manche du géant

Deuxième du classement général, Vlhova, 2e du slalom samedi, a surtout profité du gros raté de Lara Gut-Behrami. Complètement à l'envers sur la piste avec son dossard 1, la triple championne du monde de Cortina a pris seulement la 14e place à 1"78 de Shiffrin. Vlhova s'élancera en seconde manche, à partir de 12h30, avec la victoire en tête forcément, mais aussi l'ambition de continuer son rapproché au général. Seulement 107 points les séparent et la locale a encore deux slaloms à disputer à Are la semaine prochaine, avant de filer à Lenzerheide pour les finales.

Vlhova tient la comparaion avec Shiffrin : sa 1re manche de géant

Worley condamnée à l'exploit en seconde manche

Dans la quête au petit globe de géant, Tessa Worley ne s'est pas mise en position de force. Huitième de la première manche à 1"32 de Shiffrin, la Française va devoir mettre le turbo en seconde car elle a terminé à 0"48 de sa rivale Marta Bassino, 5e temps à 0"84 de la tête. Pas à l'aise sur le tracé, la double championne du monde de la spécialité va faire face à un gros défi à la mi-journée pour refaire une partie de son retard et rester en vie. Elle accuse 124 points de retard sur la Transalpine et Jasnà est l'avant-dernière course de la saison en géant.

Surprenante, cette première manche a vu deux skieuses en pleins progrès venir prendre les strapontins 3e et 4 : la Polonaise Maryna Gasienica Daniel et l'Américaine Nina O'Brien, passée à côté d'une médaille à Cortina il y a quinze jours. Les deux athlètes ont terminé sous la demi-seconde (0"44 et 0"49). Le reste de la meute a terminé loin : juste derrière Bassino, Federica Brignogne a pris la 6e place à 0"91. Alice Robinson a été le 7e et dernière athlète à finir sous la seconde (0"98).

Jasná Des doutes, des sursauts avant la renaissance finale : Shiffrin is "back" IL Y A 18 HEURES