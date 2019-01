Kitzbühel - Descente : Blessé au genou droit, Svindal ne participera pas à l'entraînement ce jeudi

Nouvelle alerte blessure pour le Norvégien, Aksel Lund Svindal. Le champion spécialiste des épreuves de vitesse souffre d'une douleur au genou droit. Après le premier entraînement mardi sur une piste qu'il a jugé très exigeante, le skieur norvégien a décidé de passer des examens jeudi pour faire un point sur ce genou.

Le champion olympique en titre de descente décidera de sa participation au super-G et à la descente (vendredi et samedi) suite à ces examens, a-t-il annoncé lors d'un point presse. Svindal (36 ans), déjà blessé à la main gauche depuis le début de saison, a indiqué qu'il ne prendrait pas le risque de compromettre la fin de sa saison, à deux semaines du début des Mondiaux de Are en Suède.