Superbe première manche pour l'équipe de France féminine de géant à Kranjska Gora (Slovénie). Après une première manche canon, Tessa Worley est deuxième à seulement 0"08 de la Suédoise Sara Hector. Marta Bassino (3e, +0"23) est la seule autre concurrente à moins de 7 dixièmes alors que les autres favorites Mikaela Shiffrin (14e, +1"48) et Petra Vlhova (15e, +1"51) sont passées à côté. Coralie Frasse Sombet (9e, +1"24) et Clara Direz (13e, +1"47) sont également placées.

Ad

Il fallait de l’engagement et des trajectoires directes dans cette première manche, et les Françaises l’ont bien compris. Tessa Worley (dossard 2) a d’abord cru signer le meilleur temps grâce à un passage quasi parfait, mais Sara Hector, dossard 7, a confirmé son renouveau. La Suédoise s’est élancée droit devant pour lui chiper le meilleur temps d’une poignée de centièmes (-0"08).

Pékin 2022 Abattu, Muffat-Jeandet n'ira pas aux JO : "Tout ça pour ça..." IL Y A 12 HEURES

Une première manche sur un fil, et le meilleur temps d'un rien : la course de Sara Hector en vidéo

Vlhova, Shiffrin et Gut à plus d'une seconde

Derrière, seul Marta Bassino (3e, +0"23) semble pouvoir leur disputer la victoire, car la concurrence est très loin. Le quatrième temps est en effet l’œuvre de la très surprenante Katharina Truppe (dossard 18), +0"76). Derrière, tant Mikaela Shiffrin que Petra Vlhova et Lara Gut, pour son retour, n’ont pas paru sur la même piste. Beaucoup moins franches, elles ont toutes terminé à plus d’une seconde 40 de la Suédoise, en 14e, 15e et 17e positions respectivement.

Les autres Françaises ont également su tirer leur épingle du jeu en appliquant la bonne méthode sur cette manche. Coralie Frasse Sombet peut rêver d’un top 5 (9e, +1"24) alors que Clara Direz (13e, +1"47) se paye le luxe de devancer Shiffrin&co. Réjouissant avant la seconde manche, mais il faudra confirmer à partir de 12h30.

Adelboden Adelboden, le meilleur allié de Pinturault pour (enfin) lancer son hiver ? IL Y A 21 HEURES