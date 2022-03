Toujours pas d’éclaircie pour les Bleus en géant à Kranjska Gora ce dimanche. Sur un tracé dessiné par leur entraîneur, les Français sont passés à côté de leur première manche. Mathieu Faivre (12e,+1"06) et Alexis Pinturault (13e, +1"11) sont à sept dixièmes du podium. Pinturault était dans le rythme mais une faute dans le dernier mur lui a coûté cher. Le Suisse Marco Odermatt, aussi précis qu'à son habitude, s’est montré le plus rapide devant Alexander Schmid (+0"22) et Henrik Kristoffersen (+0"30). La deuxième manche débutera à 12h30.

La seule bonne nouvelle est venue de Thibaut Favrot. En course pour la qualification aux finales, le Français a signé le 16e temps à 1"77 de Odermatt. Il est donc en bonne position pour assurer sa place parmi le top 25 qualificatif pour les épreuves de Courchevel-Méribel. Odermatt continue lui sa démonstration. Assuré de remporter le globe du géant, le Suisse pourrait se rapprocher encore un peu plus du gros globe de cristal en cas de succès ce dimanche. Seconde manche à 12h30.

