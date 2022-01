Ski alpin

Kronplatz - Sara Hector est bien la référence en géant

KRONPLATZ - La Suédoise Sara Hector est la reine de l'hiver en slalom géant. Mardi, elle a remporté sa troisième victoire dans la discipline après Courchevel et Kranjska Gora, et son cinquième podium, en battant où la Slovaque Petra Vlhova de 0"15 et la Française Tessa Worley de 0"52. De bon augure à moins de deux semaines de l'épreuve olympique de Pékin.

00:02:01, il y a une heure