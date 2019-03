Kvitfjell : Paris frustre Feuz et repousse l’échéance pour le globe de la descente

Quand il en a terminé avec sa descente à Kvitfjell ce samedi matin, Beat Feuz pensait peut-être avoir mis les deux mains sur un deuxième globe consécutif en descente… Deux dossards plus tard, Dominik Paris a douché l'enthousiasme du Suisse avec une descente solide et une fin de course parfaite pour le coiffer au poteau. Les 25 centièmes qui séparent finalement l'Italien et le Suisse sont extrêmement importants puisqu'ils permettent à Paris de croire encore pouvoir doubler son adversaire lors de la descente des finales à Soldeu (13 mars).

Au classement général de la spécialité, Feuz compte désormais 80 points d'avance sur son dernier rival. Matthias Mayer (+0''37) complète le podium alors que Johan Clarey, 9e (+1''30), est le meilleur Français. Les autres descendeurs tricolores ont eux connu un matinée compliquée.

Plus d'infos à suivre...