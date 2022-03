Ski alpin

Kvitfjell - Dominik Paris a mis une claque à la concurrence : revivez sa descente en vidéo

KVITFJELL - Dominik Paris était intouchable. Sur les pentes norvégiennes, l'Italien s'est imposé, ce samedi, en matant deux autres cadors de la discipline : le leader de la course au petit globe Aleksandr Aamodt Kilde et le champion olympique Beat Feuz. Le premier a été repoussé à plus d'une demi-seconde, le deuxième à huit dixièmes. Un gouffre. Revivez sa descente en vidéo.

00:02:21, il y a 43 minutes