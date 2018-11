Aksel Lund Svindal opéré d'une main

Le Norvégien Aksel Lund Svindal a été opéré d'une main à la suite d'une chute à l'entraînement à Copper Moutain (Etats-Unis), mais il espère être prêt pour la première descente de la saison, la semaine prochaine à Lake Louise (Canada), annonce-t-il sur son compte Instagram.

"Petit crash jeudi. Petite blessure à la main. Mais un peu plus compliqué que je l'avais espéré... Alors j'ai décidé de me faire opérer. Ca devrait quand même être OK pour reprendre la course bientôt", a écrit Svindal sur Instagram samedi soir, avec une photo sur son lit d'hôpital.

Dans le même message, Svindal adresse un clin d'oeil à son collègue allemand Felix Neureuther qui s'est, lui, blessé au pouce droit également à l'entraînement et a manqué le slalom d'ouverture de la saison, dimanche à Levi (Finlande) où il s'était imposé l'an dernier.

"Felix Neureuther comment va ta main ??", interroge Svindal. L'Allemand, médaillé de bronze en slalom lors des deux derniers Mondiaux, a publié vendredi une photo où il se fait bander le bras et le pouce."Je me suis cassé le pouce aujourd'hui à l'entraînement. Quand je serai de retour en Allemagne, il faudra que je me fasse opérer", écrit-il.