En descente, il y a elle et les autres. Comme cela avait été le cas vendredi, Sofia Goggia a écrasé la concurrence à l’occasion de la deuxième descente de Lake Louise, au Canada, pour s’offrir le 13e succès de sa carrière, le 10e dans la discipline. L’Italienne a devancé l’Américaine Breezy Johnson (+ 0’’84), une nouvelle fois dauphine de la Bergamasque, et la Suissesse Corinne Suter (+ 0’’98). Auteur d’une superbe course, Romane Miradoli accroche une belle 13e place (+ 2’’13) et finit meilleure Française. En revanche, toujours pas de gros résultat pour Mikaela Shiffrin, dans le dur en descente et même pas rentrée dans les points.

