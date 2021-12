On n’arrête plus Sofia Goggia. Déjà lauréate des deux descentes de Lake Louise vendredi et samedi, l’Italienne a remis ça lors du super-G ce dimanche. Dans l'histoire, elle n’est que la troisième à réaliser ce triplé dans la station canadienne, après les légendes Lindsey Vonn (2015, 2012, 2011) et Katja Seizinger (1997). Goggia n’a en revanche pas écrasé la course, contrairement aux deux derniers jours. Sa dauphine Lara Gut-Behrami, championne du monde et tenante du petit globe, ne s’est inclinée que pour 11 petits centièmes.

Ad

En retard sur Gut-Behrami à tous les inters (+0”25 au dernier inter), Goggia, dossard 14, a fait parler sa science de la glisse pour reprendre quatre dixièmes lors des 15 dernières secondes. Elle signe, à 29 ans, la 14e victoire en Coupe du monde de sa carrière, la 4e en super-G. Elle prend les commandes du classement du petit globe, ce super-G étant le premier de l’hiver.

Lake Louise Un récital de plus et Goggia s'offre le doublé à Lake Louise : sa victoire en vidéo IL Y A 18 HEURES

Sixième place pour Shiffrin

Grâce à sa 6e place, la leader du classement général Mikaela Shiffrin grappille 40 points sur Petra Vlhova, qui n’est pas du déplacement à Lake Louise. L’Américaine possède désormais 65 points d’avance sur la Slovaque.

Dossard 3, l’Autrichienne Tamara Tippler (4e à 0”50) pensait, elle, avoir obtenu le 9e podium de sa carrière. Mais c’était sans compter sur sa compatriote Mirjam Puchner (3e à 0”44), venue la déloger avec le dossard 29. Puchner se classe à la 3e place, comme il y a deux jours en descente. La meilleure Française du jour, Tiffany Gauthier, termine 26e (+1”98) devant Romane Miradoli (27e à 2"00). Laura Gauche (31e à 2"27) et Camille Cerutti (33e à 2"44) manquent les points de peu.