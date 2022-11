Les disciplines changent mais le patron reste Marco Odermatt. Après son succès en géant à Sölden et sa 3e place samedi en descente, le Suisse a cette fois dominé le Super-G de Lake Louise, au Canada. Ultra précis dans le Coach’s Corner, supersonique dans la partie de glisse du bas de parcours, le tenant du gros globe de cristal a explosé la concurrence pour s’offrir sa 2e victoire de la saison, la 5e de sa carrière en Super-G. Le Suisse a devancé Aleksander Aamodt Kilde (+ 0’’37) et l’Autrichien Matthias Mayer (+ 0’’78) alors que les Français ont placé deux coureurs dans le top 10, dont Matthieu Bailet, excellent 5e.

Ad

Lake Louise Kilde assomme déjà la concurrence HIER À 21:16

Le chef d’œuvre d’Odermatt

Si, maintenant, Marco Odermatt se met à dompter Lake Louise, où va-t-il s’arrêter ? La piste canadienne est pourtant censée favoriser les purs descendeurs, même sur le Super-G. Mais ça n’a pas empêché le Suisse de dompter la concurrence ce dimanche sur l’Olympia. De l’écraser, même. Il aurait même pu l’atomiser, s’il n’y avait eu cette petite faute à la sortie du Coach’s Corner. Mais c’était bien la seule. Le vainqueur de Sölden a découpé le reste de ce Super-G, étant en tête dès le premier intermédiaire. Il n’a plus jamais perdu la tête aux autres intermédiaires. Il aura profité au maximum de ses qualités techniques pour être le plus direct possible dans les grandes courbes pied gauche.

Favrot : "J’essaie de trouver du positif pour me reconstruire au mieux"

Une section où le Suisse a repoussé la concurrence à plus d’une demi-seconde…sauf Kilde, encore plus rapide que lui sur cette portion ! On pensait alors le Norvégien parti pour réussir le doublé après son succès en descente samedi. Mais alors qu’il avait été éblouissant sur le bas la veille, le tenant du globe de Super-G y a cette fois perdu du temps sur un Odermatt supersonique et vainqueur donc de sa deuxième course de la saison, après seulement trois épreuves : une en géant et une en Super-G.

Quatre Bleus dans le top 16

Kilde (2e, + 0’’37) et Mayer (3e, + 0’’78) complètent le podium d’une course qui a basculé dans la folie après le trentième dossard, la faute aux conditions changeantes – comme quasi tout le temps à Lake Louise – avec l’apparition du soleil sur le haut et de la neige sur le bas, accélérant le tracé. Une aubaine pour les skieurs partis tard, à l’image de la performance sensationnelle de l’Autrichien Daniel Hemetsberger, 7e (+ 1’’24) avec son dossard 48, ou de l’Italien Guglielmo Bosca, 10e (+ 1’’36) avec son dossard 44. De quoi sortir Alexis Pinturault du top 10 (12e) mais les Bleus y ont malgré tout placé deux coureurs.

Partis dans une bonne fenêtre, aux alentours du dossard 20, Matthieu Bailet et Nils Allegre ont eux sorti leur meilleure performance depuis plus d’un an pour accrocher une 5e place (+ 1’’16) pour le Niçois et la 8e (+ 1’’28) pour le skieur de Serre-Chevalier. Partis avec beaucoup d’engagement, très bons sur le haut, les deux hommes ont un peu plus souffert sur le bas du tracé, sans jamais se démonter sur une piste qui a pourtant fait des dégâts (15 sorties de piste). Rarement en réussite en Super-G à Lake Louise, Johan Clarey a confirmé sa belle descente de samedi en prenant la 16e place (+ 1’’61) ce dimanche, malgré son dossard 39. Les autres Tricolores ont fini en-dehors des points (Giezendanner 34e, Théaux 42e et Alphand 47e) ou sont sortis (Sarrazin).

Lake Louise Paris déchausse et finit dans le décor : la chute de l'Italien en vidéo HIER À 20:11