Les courses féminine et masculine, les deux seuls parallèles individuels programmés cette saison hors des Mondiaux, sont repoussées au 26 et 27 novembre "en raison du manque de neige et des températures élevées", écrit la FIS dans un communiqué. La saison de ski alpin s'est ouverte mi-octobre avec les géants femmes et hommes de Sölden (Autriche). La prochaine étape aura donc lieu à Levi (Finlande) avec deux slaloms féminins les 21 et 22 novembre avant un retour en Autriche pour les courses parallèles.