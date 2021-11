C’était la fête de l’Autriche. Pas celle des Français. Tandis qu’Alexis Pinturault est parti à la faute dès les qualifications et qu’aucun Tricolore n’a su rallier les quarts de finale, les Autrichiens ont pris les deux premières places de l’unique parallèle de l’hiver, devant leur public à Lech. Christian Hirschbuehl, auteur de son premier succès à 31 ans, a dominé Dominik Raschner dans la grande finale, pour 7 centièmes. C’était une affiche surprise, conforme à la réputation de ce format de course décrié et d’ailleurs boudé ce dimanche par un bon nombre de cadors. Raschner, 27 ans, n’avait jamais fait mieux que 9e en Coupe du monde ... un résultat d’ailleurs obtenu en parallèle, ici-même l’an passé.

Ad

Lech Une porte traversée et Pinturault manque le tableau final IL Y A 5 HEURES

Plus d'infos à venir...

Lech La catastrophe : Pinturault éliminé en qualifications du parallèle ! IL Y A 7 HEURES