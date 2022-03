Entre Mikaela Shiffrin et Lara Gut, et après avoir eu droit aux félicitations de Roger Federer venu en voisin, Romane Miradoli a dû se pincer très fort sur le podium du Super-G de Lenzerheide. Pourtant, c'est bien elle qui est montée sur la plus haute marche du podium au beau milieu des deux légendes du ski féminin. Il fallait la voir le visage illuminé par un sourire contagieux en chantant sa Marseillaise pour comprendre son inattendu bonheur.

Car l'histoire est folle pour la skieuse de Flaine qui, à 27 ans et après dix ans sur le circuit principal, n'avait jamais goûté au moindre podium en Coupe du monde se contentant de deux cinquièmes places en Super-G (La Thuile 2016, Garmisch-Partenkichen 2019) et en descente (en 2018 à Cortina d'Ampezzo) comme meilleur résultat en carrière.

L'impression d'être en retard sur chaque porte

Elle-même avait beaucoup de mal à réaliser la portée de sa performance du jour : "C'est fou, je n'en reviens pas, a-t-elle confié. La course a été dure mais j'ai enfin pu faire un run complet de haut en bas. Je ne me pensais pas rapide, j'avais l'impression d'être en retard à chaque porte." Et pourtant, c'est bien elle qui fut la plus rapide. Ce samedi matin, sur un tracé très exigeant physiquement et face à la palanquée de favorites, elle a signé la course d'une vie, la course de sa vie.

Romane Miradoli lors du Super-G de Lenzerheide, le 5 mars 2022 Crédit: Getty Images

L'exploit est gigantesque puisqu'il met fin à une disette de 17 ans pour les skieuses tricolores en vitesse et la victoire d'Ingrid Jacquemod lors de la descente de Santa Catarina en 2005. Et il fallait remonter plus loin encore, à 2004 et un succès de Carole Montillet pour trouver trace d'une victoire tricolore en Super-G.

"On en a marre de ces statistiques, a pesté l'héroïne du jour dans des propos rapportés par Ski Chrono. Pour ceux qui ne croyaient plus en nous, on les aura fait mentir. Comment je l’explique ? Tout le monde grandit, tout le monde évolue, on a un super staff. Il fallait être patient, ça ne se construit pas en une année."

Ca fait des années que j'en rêve

Ce succès est d'autant plus surprenant que Miradoli devait digérer la déception des derniers Jeux olympiques de Pékin ratés en février (11e du super-G, 13e de la descente, sortie lors du slalom du combiné où elle semblait pouvoir jouer un podium).

Romane Miradoli lors du Super G de Coupe du monde à de Lenzerheide, le 5 mars 2022 Crédit: Getty Images

La voilà récompensée de sa ténacité après avoir su se relever de plusieurs épreuves : un drame personnel en 2016 avec le décès de son compagnon dans un accident de wingsuit, puis en décembre 2020 la rupture d'un ligament croisé du genou gauche à Courchevel. Gravement blessée, elle n'était revenue qu'un an plus tard, il y a trois mois exactement, sur les manches de Coupe du monde avec une vraie régularité dans le top 15 sur les épreuves de vitesse.

"Ça fait des années que j’en rêve, a-t-elle continué. C’est la plus belle récompense après tant d’années de travail." Samedi, elle a pris tous les risques, manquant à plusieurs reprises de partir à la faute sur un tracé tournant et difficile qui a fait sortir quatorze skieuses. Un run sur un fil qui l'a propulsé en pleine lumière pour la première fois de sa carrière.

