Ski alpin

SLALOM LEVI - Du mieux mais pas de victoire pour Vlhova : sa 2e manche en vidéo

COUPE DU MONDE DE SKI - Quadruple tenante du titre du slalom de Levi en Finlande, la Slovaque a réalisé une deuxième manche bien plus libérée pour prendre provisoirement la tête de la course. Malheureuseument pour la Slovaque, un manque de maîtrise globale ne lui fait pas garder cette place très longtemps. Revivez sa course en vidéo.

00:01:08, il y a 36 minutes