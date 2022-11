Ski alpin

SLALOM LEVI - Pogneaux dans le grand bain : revivez sa première deuxième manche en carrière

COUPE DU MONDE DE SKI - Pour sa première qualification en deuxième manche en carrière en Coupe du monde, Chiara Pogneaux a réalisé une belle couret malgré une frayeur dans le plat. Premiers points en Coupe du monde en vue pour la Française. Revivez sa course en vidéo et la saison de ski alpin sur Eurosport et Eurosport.fr

00:01:11, 20/11/2022 à 12:31