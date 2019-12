Une petite pause, et la revoilà déjà au top. Après son géant raté de Courchevel (17e), Mikaela Shiffrin avait décidé de faire un petit break en zappant l’étape de Val d’Isère, finalement annulée à cause du mauvais temps. Le géant de Lienz marquait ainsi son retour aux affaires ce samedi. Et l’Américaine ne l’a pas manqué. La reine du circuit a signé le meilleur temps du premier run avec plus de six dixièmes d'avance sur la concurrence. Avant la seconde manche, prévue à 13h30, la voilà idéalement placée pour signer une 63e victoire en carrière.

Parti avec le dossard 4, Shiffrin devance un duo italien. Marta Bassino occupe la deuxième place à 61 centièmes, juste devant la porteuse du dossard rouge Federica Brignone (+0''74). Tessa Worley, un peu timide sur les mouvements de terrain autrichien, est au pied du podium provisoire (4e). Mais pour y monter, elle devra signer une manche finale d'un tout autre niveau puisqu'elle accuse 1''33 de retard. Deux autres Françaises sont également en embuscade. Dossard 10, Coralie Frasse Sombet a signé un excellent 6e temps (+1''42). Mais l'exploit du premier run revient à Clara Direz, superbe 8e, à 1''57, avec son dossard 27. Une prouesse à confirmer lors de la seconde manche.