Le doublé pour Mikaela Shiffrin. Au lendemain de sa victoire en géant, l’Américaine a remis ça en slalom ce dimanche. Elle préserve son invincibilité entre les piquets puisqu’elle avait déjà remporté les deux premiers slaloms de l’hiver à Levi puis Killington. Pour s’offrir cette 64e victoire en carrière (et un 14e podium consécutif en slalom, nouveau record), Shiffrin a dominé les deux manches et relégué sa dauphine habituelle, Petra Vlhova, à 61 centièmes.

Troisième après s’être classé 8e du premier run, Michelle Gisin s’offre son 7e podium en carrière, le premier en slalom. De quoi fournir une vive émotion à la Suissesse, championne olympique du combiné, qui revient d’une blessure au genou droit. Wendy Holdener aurait dû la priver de ce bonheur. Mais l’Helvète, après avoir délogé sa compatriote du fauteuil de leader, a finalement été disqualifiée pour avoir enfourché.

Pas de Française en seconde manche

Pour Shiffrin, qui a réagi de belle manière en Autriche après son raté de Courchevel (17e du géant), ce quatrième succès de l’hiver lui permet de consolider son leadership aux classements des petit et gros globe. De quoi finir l’année avec le sourire, avant de se projeter vers Zagreb. Comme à Levi et Killington, il n’y a pas de Française dans les points. Les trois Tricolores engagées (Escane, Forni et Lamure) ont échoué à se qualifier en seconde manche.