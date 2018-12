Marcel Hirscher en tête après la 1re manche, tir groupé français dans le top 15

La deuxième manche vaudra le détour, samedi à Madonna di Campiglio. Entre la course à la victoire au podium ou au top 10, le suspense sera présent à tous les étages. Comme souvent, c'est Marcel Hirscher qui a pris les commandes à l'issue de la première manche. Même coupable de quelques fautes, l'Autrichien a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen (+ 0''14) et son compatriote Marco Schwarz (+ 0''32). Belle performance d'ensemble des Français, qui placent cinq hommes dans le top 14.

Décidément, Madonna di Campiglio nous réserve toujours de superbes slaloms. 2019 est bien parti pour ne pas échapper à la règle. D'entrée de jeu, les cadors se sont répondus au plus haut niveau mais, le bon maintien de la piste aidant, de nombreux skieurs sont parvenus à s'intercaler dans le peloton de tête. Pour autant, personne n'a pu faire jeu égal avec Marcel Hirscher. Parti avec le dossard 6, l'Autrichien a longtemps semblé hésitant, avant de se libérer sur le plat pour prendre le dessus sur son éternel dauphin, Henrik Kristoffersen (+ 0''14).

Vidéo - Même à la limite, le monstre Hirscher a pris la tête : son premier run en vidéo 01:09

Les Français à l'affût

Derrière, on retrouve seulement cinq hommes à accompagner le Norvégien sous la seconde de retard. Deux Suisses, Daniel Yüle (4e) et Loïc Meillard, un Autrichien, Marco Schwarz (3e), mais également et surtout deux Français. Le plus jeune et le plus expérimenté. Dans la continuité d'un début de saison sérieux, Clément Noël a pris une belle 6e place (+ 0''88), juste devant le vétéran Julienn Lizeroux, surprenant 7e (+ 0''99). Tous deux joueront le podium ce soir, en nocturne.

La mission sera plus difficile pour les autres Tricolores, mais pas impossibles en raison de l'excellent tiers-groupé des Français. Avec la 11e place (+ 1''31) de Victor Muffat-Jeandet, la 14e d'Alexis Pinturault (+ 1''42), la 16e de Jean-Baptiste Grange (+ 1''49) ou la 18e de Robin Buffet (+ 1''53), la deuxième manche promet un sacré feu d'artifice tricolore. D'autant que certains outsiders sont déjà passés à la trappe, à l'image du Suisse Luca Aerni (36e) et du Suédois André Myhrer. Il y aura un vrai beau coup à jouer.