Au moment de célébrer son succès, le Norvégien est apparu particulièrement ému, preuve du doute qui l'assaillait après son début de saison moyen. Voilà le tenant du globe de slalom de retour à son niveau. Derrière lui, tout s'est joué au centième près. Il n'y a ainsi que deux centièmes entre Sebastian Foss-Solevaag (2ème, +0"33) et Manuel Feller (4ème, +0"35). Derrière eux, Clément Noël ressort frustré (5e, +0"44). Une faute en bas du mur en seconde manche a coûté le podium au Français, qui se rassure néanmoins après son abandon de lundi. Il est le premier d'une équipe de France retrouvée aujourd'hui. Alexis Pinturault a su assurer la 6e place lors du second tracé (+0"58), ex-aequo avec l'Allemand Linus Strasser et la bonne surprise du jour, Jean-Baptiste Grange.