Noël a gâché la fête. Nanti d’une avance confortable à l’issue de la première manche (- 0’’53), Clément Noël n’avait plus qu’à assurer pour l’emporter sur le second slalom de la saison, disputé à Madonna di Campiglio (Italie). Mais le Tricolore, enorgueilli par sa supériorité établie sur la discipline, a poussé jusqu’au bout d’une seconde manche pourtant tracée sans pièges. Le Vosgien a raté la dernière porte, alors que le clan français commençait déjà à savourer un probable double podium. Finalement, Alexis Pinturault (2e, +0’’10), auteur d’une deuxième manche solide, est accompagné sur la boite du champion du monde Sebastian Foss Solevag (Norvège), vainqueur mercredi, et Kristoffer Jakobsen (Suède), troisième (+0’’11).

Disqualifié, Noel a surjoué

Il était le plus fort. Assurément. Mais à trop vouloir le montrer, Clément Noël a perdu une 10e victoire qui lui tendait les bras. Dernier à s’élancer du portillon de départ, le skieur de Val d’Isère a rapidement gonflé son pécule. La vitesse de ses grands segments entre les piquets tranchait avec le ski laborieux proposé par la quasi-totalité du plateau sur une neige sèche très accrocheuse.

Sous les faisceaux de lumière artificielle, Noël a ainsi rapidement tutoyé la seconde d’avance (-0’’91 au 3e intermédiaire). Par excès de gourmandise, les fêtes approchant, le Vosgien s’est précipité sans ambages vers la ligne, allumant dans un premier temps du vert (-1’’01). Mais l’intéressé le savait bien avant tout le monde, la sanction est tombée et la fête, gâchée.

Pinturault console le clan français

L’un était attendu et a failli, l’autre naviguait en eaux troubles sans grands repères et s’est rassuré. Après avoir saisi l’avantage d’un premier dossard sur une piste qui s’est vite dégradée dans la première manche, Alexis Pinturault a retrouvé un second souffle sur la Canelone Miramonti. Deuxième, le skieur de Courchevel y glane un second podium cette saison (après celui du géant de Val d’Isère) en guise de consolation pour un clan français sans doute dépité au crépuscule de cette soirée.

Capable de jouer avec les meilleurs à nouveau dans la discipline, Pinturault s’est offert un premier podium dans le hameau transalpin. La promesse d’un retour en force en 2022, quelques jours après un weekend déprimant à Alta Badia. Mais les écueils demeurent, Foss-Solevaag en tête. Le Norvégien, champion du monde en titre, a joué de régularité pour une deuxième victoire en Coupe du monde.

Autre vainqueur du jour, le Suédois Jakobsen, de nouveau sur la boite, a ravi le dossard rouge à Clément Noël. Ce dernier a deux semaines pour ruminer sa frustration, avant de renfiler son costume de magicien du cirque blanc le 5 janvier prochain à Zagreb.

