40e victoire de Mikaela Shiffrin, victorieuse du slalom

Mikaela Shiffrin est actuellement sans rivale. Et ça s'est encore un peu plus confirmé dimanche. L'Américaine a décroché son 4e succès de rang en remportant le slalom de Kranjska Gora. Largement en tête aux classements du grand et petit globe, la skieuse du Colorado évolue sur un nuage. C'est sa 9e victoire de l'hiver (en 16 courses). Et déjà la 40e de sa carrière. À 22 ans, son bilan s'étoffe à une vitesse toujours aussi vertigineuse.

Mikaela Shiffrin lors du slalom de Kranjska Gora le 7 janvier 2018Getty Images

Comme elle l'a fait la veille lors du géant, Shiffrin a fait le trou dès la première manche. Avec 1''47 de marge sur sa première rivale, Frida Hansdotter, tout suspense était déjà éteint. La championne olympique et triple championne du monde du slalom a ensuite fait le job lors du second run, où elle a porté son avance finale à 1''64 sur la Suédoise, auteure de son 3e podium de rang dans la discipline. Wendy Holdener s'est classée 3e à 1''87. En quatre ans, la Suissesse affiche en slalom un total ahurissant de 14 podiums sans aucune victoire. Avec Shiffrin dans les parages, il ne reste plus grand-chose d'autre que des miettes.

Huitième place pour Alphand

Estellle Alphand a signé le troisième top 10 de sa carrière (tous obtenus en l'espace de deux semaines) en se classant 8e. La néo-Suédoise a grappillé huit places lors de la seconde manche, dont le meilleur temps a été signé par Bernadette Schild (5e à 2''43).

Nouvelle déconfiture pour les Françaises Adeline Baud-Mugnier, Nastasia Noens et Joséphine Forni. Comme à Zagreb, aucune n'était présente lors du run final.