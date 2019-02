Mondiaux 2019 - Hirscher, grippé : "Je ne suis pas très optimiste pour le géant"

Marcel Hirscher sera-t-il au départ du slalom géant prévu ce vendredi ? C’est la grande question à la veille de l’épreuve où l’Autrichien fait figure de favori, vainqueur de quatre des cinq géants de la saison. Mais malade, Hirscher n’est pas certain de pouvoir tenir son rang.

Mercredi, l’Autrichien devait se présenter à la presse pour sa première apparition publique depuis le début des Mondiaux avant d’annuler ce rendez-vous. Son entourage avait alors fait état d’un Hirscher "malade, souffrant d'un refroidissement et d'un mal de gorge."

" Je passe la majorité de mon temps au lit "

Ce jeudi, le champion s’est confié à la presse autrichienne et maintient encore le suspense à quelques heures de l’événement. "Je passe la majorité de mon temps au lit, a-t-il déclaré. Je ne suis pas très optimiste d'être à mon meilleur niveau demain (vendredi), mais j'ai encore 24 heures pour me remettre sur pied", a-t-il poursuivi alors qu’il souffrirait toujours de symptômes grippaux.

S’il est présent et qu’il remporte l’épreuve, Marcel Hirscher continuera d’écrire l’histoire du ski alpin. Il décrocherait ainsi un cinquième titre mondial individuel et grimperait sur la troisième marche des hommes les plus titrés, derrière son compatriote Anton Sailer (7) et Jean-Claude Killy (6).