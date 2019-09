Pinturault : "Hirscher est le plus grand skieur de l'histoire de notre sport"

C'est le genre d'annonce qui ne laisse pas indifférent. L'Autrichien Marcel Hirscher a annoncé mercredi sa décision de prendre sa retraite. Invité à réagir, le Français Alexis Pinturault s'est attristé de cette nouvelle. "Pour moi, Marcel Hirscher, c'est le plus grand skieur de l'histoire de notre sport", a indiqué le deuxième du classement général de la Coupe du monde de ski alpin l'hiver dernier mercredi lors d'un point presse. "Il a tout gagné, il a battu tous les records... Le peu de records restants, il ne les a pas récupérés parce qu'il a décidé d'arrêter sa carrière à 30 ans."

"Je ne fais pas partie de ceux qui se réjouissent de cette situation, j'aurais aimé qu'il continue parce que j'aimais la rivalité, la confrontation et le challenge de courir avec Marcel", a assuré le Français âgé de 28 ans, pourtant régulièrement barré par l'Autrichien, octuple vainqueur du globe de cristal et aligné sur les mêmes courses que lui (majoritairement le slalom et le géant).

Vidéo - Un palmarès long comme le bras, Hirscher ou la classe absolue 01:58

Pinturault : "Il faudra être à la bagarre"

"Depuis que je suis sur le circuit et qu'on a couru pour la première fois ensemble en 2009, on a toujours couru l'un contre l'autre pour plus ou moins les mêmes objectifs et sur les mêmes disciplines. Ça fait dix ans qu'on vit et qu'on skie côte à côte."

Interrogé sur les perspectives offertes par cette annonce pour la prochaine saison, qui débute les 19 et 20 octobre à Sölden (Autriche), Alexis Pinturault, quatre fois sur le podium du classement général de la Coupe du monde, estime que "ça ouvre une porte automatiquement mais il reste beaucoup de monde, il faudra être à la bagarre". "Les favoris on les connaît déjà : Henrik Kristoffersen, Dominik Paris, Kjetil Jansrud, moi, bien sûr, j'en fais partie aussi (...) les chances augmentent pour chacun d'entre nous."

" "Une année difficile pour le ski alpin "

D'autres skieurs et skieuses ont rendu hommage à Hirscher sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas de Lindsey Vonn, qui a, elle aussi, pris sa retraite cet hiver : "C'est une année difficile pour le ski alpin puisque la légende Marcel Hirscher prend sa retraite. Félicitations pour ton incroyable carrière mon ami. Courir à la même époque que toi a été un honneur. Huit gros globes est un record que personne ne battra jamais !" Dans un long thread, Mikaela Shiffrin a souligné qu'Hirscher était un athlète "qui lui avait beaucoup appris, et avec qui elle avait trouvé de l'inspiration".