Il n'en a probablement pas encore conscience. Il n'en a même sûrement que faire. Mais Maxence Muzaton a été le héros de ce qui restera sûrement comme l'image de ce week-end de sport, et l'un des moments les plus spectaculaires de ce début d'année. Ce dimanche, lors de la descente des Mondiaux de Cortina d'Ampezzo, remportée par Vincent Kriechmayr, le Français a donné quelques sueurs froides à tous ceux qui ont assisté à son étonnante figure.

Lancé à plus de 110km/h, le Français a chuté juste avant une bosse. En l'air et franchement secoué, le Plagnard a effectué une rotation à 180° avant de retomber miraculeusement sur ses skis. Le tout avant de souffler, à l'arrêt, puis de rallier l'arrivée un peu sonné. "Quand je veux partir sur le pied gauche, j'ai le ski qui s'en va, a-t-il expliqué au micro d'Eurosport. Ça me fait faire une faute de carre et chuter."