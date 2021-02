Ski alpin

Mondiaux de Cortina : Le Super-G presque parfait de Pinturault sur le combiné

MONDIAUX DE CORTINA - Alexis Pinturault a frappé un grand coup ce lundi lors du Super-G du combiné de Cortina. Le Français, auteur d'une course de feu et très réussie, a signé le premier temps devant Vincent Kriechmayr. Malgré un bas de piste plus heurté, "Pintu" est en excellente place avant le slalom. Revivez son premier run en vidéo.

00:01:33, 1247 vues, il y a une heure