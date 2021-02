La journée est néanmoins teintée d'une pointe de déception, à la hauteur de la tristesse que doit ressentir Alexis Pinturault après cette course. Énorme favori, le Français, leader du classement général et du classement de la spécialité, avait signé une première manche de rêve. Avec Odermatt sorti, et les contre-performances de Schmid et De Aliprandini en deuxième manche, Pinturault refermait le portillon avec 58 centièmes d'avance sur Faivre et une chance unique de conclure un retentissant doublé tricolore. Voilà pratiquement trois ans qu'il n'était plus sorti en Géant. C'était le 17 mars 2018 à Äre.