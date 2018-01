Andre Myhrer remporte le parallèle, victoire de Mikaela Shiffrin chez les dames

On attendait Marcel Hirscher ou Henrik Kristoffersen, on a eu Andre Myhrer. Impressionnant de bout en bout, le Suédois a remporté ce lundi le City Event d'Oslo, battant en finale l'Autrichien Michael Matt, tombeur au 1er tour du Français Alexis Pinturault. Sensation de la journée, l'Allemand Linus Strasser complète lui le podium. Également disputé chez les dames, ce City Event d'Oslo a vu une nouvelle victoire de Mikaela Shiffrin, devant les Suissesses Wendy Holdener et Mélanie Meillard.

A chaque City Event, la même question revient : comment tiendra le dos d'Andre Myhrer, si performant sur ce genre d'épreuves lorsque son corps le laisse tranquille ? Pour chance pour lui, cela a été le cas à Oslo. Bien aidé par un tableau relativement favorable (il n'a affronté que les têtes de séries 11, 14 et 15 pour rallier la finale), le Suédois a fait preuve de beaucoup de maîtrise et de confiance pour décrocher sa première victoire en City Event. Avec cette puissance que lui seul sait développer sur ces épreuves, il n'a jamais laissé la moindre chance à ses adversaires.

Les gros déçoivent

Obligés à prendre tous les risques, Hargin, Foss-Solevaag et même Matt en finale en sont tombés. Si Linus Strasser a mieux résisté en demi-finale, il n'a jamais inquiété Myhrer, auteur de sa 8e victoire sur le circuit, sa première hors slalom. Pourtant, l'Allemand a été la grande surprise de ce City Event. Finalement 3e, le Munichois de 25 ans a réalisé le premier gros exploit de 2018 en sortant dès le premier tour l'un des favoris Henrik Kristoffersen. Une performance confirmée ensuite face à Daniel Yüle, pourtant 4e des slaloms de Madonna di Campiglio et de Levi avant de décrocher son troisième top 10 en carrière après le slalom de Schladming en 2015 (5e) et … son succès au City Event de Stockholm l'an dernier !

Kristoffersen sorti d'entrée, c'était l'occasion pour Hirscher de faire une belle opération dans la course au globe de slalom. Mais l'Autrichien a – pour une fois – déçu. Sorti de justesse d'un premier tour piège face à Jansrud, le leader du général de la Coupe du monde a chuté ensuite face à un impressionnant Dave Ryding. Qui sait où aurait pu aller le Britannique sans sa lourde chute en demie qui lui coûta toute chance d'aller en finale et même de pouvoir véritablement défendre ses chances dans la petite finale ? Côté Français, seul Alexis Pinturault était au départ. Mais le skieur de Courchevel n'a pas long feu, éliminé d'entrée par le futur finaliste Michael Matt.