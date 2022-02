Voir Sara Hector triompher sur le Géant des Jeux Olympiques n'avait rien d'une surprise. Après tout, la Suédoise mène le classement de la discipline cette saison et restait sur deux succès en Coupe du monde. En revanche, l'absence combinée de Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova en était une si ce n'est énorme, au moins importante. Pas un seul podium cette saison n'avait échappé à la présence de l'Américaine et//ou de la Slovaque. Les deux rivales ont une revanche à prendre. Problème, elles visent toutes les deux le même objectif : l'or olympique sur le slalom mercredi (1re manche à 3h15 sur Eurosport).

Ad

Pour Mikaela Shiffrin, les Jeux Olympiques étaient, jusqu'ici, d'autant plus agréables qu'elles se trouvent au même endroit que l'homme qui partage sa vie, Aleksander Aamodt Kilde. Mais le couple star a connu une entame difficile, l'Américaine sortant après cinq portes seulement sur le Géant tandis que le Norvégien manquait le podium de la descente, terminant à une belle mais inutile 5e place - ce dernier a néanmoins retrouvé le sourire sur sa 2e course, le super-G, en prenant la médaille de bronze. "Je sentais que je poussais bien, que j'attaquais. Mais sur un virage, j'ai eu un tout petit mauvais timing, enrage Shiffrin, au sujet du géant. Je ne tombe pas si souvent mais ma journée a simplement été terminée avant même d'avoir commencé."

Pékin 2022 Dans toutes les langues : la sortie de Shiffrin en slalom vécue par les commentateurs d'Eurosport IL Y A UNE HEURE

Coup de tonnerre à Yanqing : Shiffrin éliminée d'entrée sur le géant

Shiffrin au tapis, Vlhova loin du rythme

Shiffrin se balade entre les portes aussi bien qu'elle manie l'euphémisme. Pour trouver trace d'une chute en Géant, il faut remonter quatre ans en arrière au 23 janvier 2018 à Kronplatz. Un souvenir toujours vif, pour d'autres raisons, dans sa mémoire. "Je n'oublierai pas (la déception du Géant). Je ne me remets jamais des grosses déceptions dans les plus grandes courses. Je me souviens encore être tombée à Kronplatz juste avant les derniers JO. Je me souviens que ça m'avait déchiré le cœur, bien que ce n'était pas les Jeux Olympiques."

Petra Vlhova n'est, elle, pas tombée mais n'a jamais trouvé le bon rythme lundi matin sur le géant. Seizième temps de la première manche, treizième de la seconde, la Slovaque a traversé la course comme une skieuse anonyme qu'elle n'est pas du haut de ses 25 victoires en Coupe du monde et surtout de son succès au général la saison dernière. Une immense surprise pour la championne du monde 2019 de la discipline qui espère à Pékin devenir la première Slovaque médaillée aux Jeux Olympiques en ski alpin.

Shiffrin : "J'ai fait la pire course que je pouvais faire"

Pour elle comme pour sa rivale, pas le temps de trop gamberger puisque le slalom arrive dès ce mercredi. "C'est une discipline différente" prévient une Vlhova "prête à [se] battre". Déjà assurée du petit globe cette saison, la skieuse de 26 ans a partagé les succès avec Shiffrin en 2021/2022 : cinq pour elles, deux pour l'Américaine. "Pendant longtemps, Mikaela a été meilleure que moi, rappelle Vlhova. Mais ces dernières saisons, j'ai clairement montré que je pouvais la battre régulièrement. On se respecte parce que nous savons l'une comme l'autre combien il est difficile d'être la meilleure skieuse du monde."

L'or du slalom, objectif numéro un

Si Federica Brignone a inscrit son nom au palmarès du général de la Coupe du monde il y a deux ans, le mano-a-mano Shiffrin-Vlhova rythme les courses depuis plusieurs saisons désormais, depuis que la Slovaque a haussé son niveau pour rattraper sa rivale. Et puisque le Géant fut un échec, le slalom devient leur nouvel objectif. Mikaela Shiffrin peut encore espérer une médaille en vitesse et un titre en super-combiné mais l'or du slalom est, comme pour Vlhova, sans aucun doute celui qui lui tient le plus à cœur.

La pression de Shiifrin était trop forte : comment Vlhova s'est inclinée en slalom

"Je ne vais pas me mettre à pleurer, ce serait une perte d'énergie, écarte Shiffrin. La meilleure manière de faire est de passer à autre chose et me reconcentrer. Je ne sais pas si je vais gagner des médailles. Ce que je sais c'est que je skie bien, que j'ai bien skié même sur ce Géant." Pour l'Américaine, comme pour la Slovaque, il faudra extrêmement bien le faire sur le slalom. Ce n'est qu'à cette condition qu'elles prendront l'avantage sur l'autre. Le faire devrait être, sauf nouvelle grosse surprise, pratiquement synonyme de titre olympique.

Pékin 2022 Comment Hector a volé la vedette à Vlhova en géant : la palette de Masnada IL Y A 2 HEURES