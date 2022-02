Il y a des médailles en chocolat qui, si l’on en croit Mikaela Shiffrin, suffisent amplement à faire votre bonheur. Habituellement honnie par tout sportif, la place au pied du podium a fait un grand bien à l’Américaine, détentrice de trois gros globes mais qui a vécu, à Pékin, l’un des pires moments de sa carrière. "J'ai eu beaucoup de déceptions sur ces Jeux", a reconnu, dans un doux euphémisme, la skieuse du Colorado. "Mais aujourd'hui est mon meilleur souvenir".

Ad

Une déclaration qui peut paraître surprenante, au premier abord. Après ses chutes lors du géant, sur le slalom ou pendant l’épreuve de combiné, et ses tristes 9e et 18e places obtenues respectivement sur le Super-G et la descente, l’actuelle leader du classement général de la Coupe du monde voulait se rattraper, lors du dernier jour de compétition, sur le parallèle mixte par équipe.

Pékin 2022 "Elle ne mérite pas ça" : Florence Masnada revient sur les JO compliqués de Mikaela Shiffrin 17/02/2022 À 15:44

Aucune médaille en six épreuves pour Shiffrin

La skieuse américaine, à la poursuite d’un 4e gros globe, a ainsi retardé son vol retour pour maintenir sa participation à l'épreuve, d’abord prévue samedi mais repoussée de 24 heures en raison des violentes bourrasques. "J'ai décidé de rester parce que je voulais concourir avec mes coéquipiers. Je ne pouvais pas imaginer renoncer", a expliqué la championne de 26 ans.

"Elle ne mérite pas ça" : Florence Masnada revient sur les JO compliqués de Mikaela Shiffrin

Elle avait bien débuté, en remportant, en huitième de finale, son premier duel face à Rebecka Jancova pour participer à la large victoire des siens face à la Slovaquie (3-1). Battue par Marta Bassino en quart face à l’Italie, elle avait tout de même vu la Team USA passer une nouvelle fois haut la main (3-1). Déterminée à repartir au combat, pour rendre à ses compatriotes ce qu’ils lui ont apporté pendant cette quinzaine chaotique, avec un soutien qu’elle-même a qualifié d’"incroyable", elle a toutefois vu ses rêves de titre prendre fin en demi-finale.

Dans un duel à sens unique, les USA ont en effet cédé (3-1) face à l’Allemagne, épouvantail de cette compétition qui a également sorti la Suisse, un des favoris annoncés, avant de chuter de peu face à l’Autriche en finale. Pour Shiffrin, la possibilité de ne pas rentrer bredouille restait tout de même vivace, lors de la petite finale face à la Norvège, tombeuse de la France en quart.

Plus je vieillis et moins j'en sais sur moi

Mais Shiffrin, sur la piste la moins rapide et battue de 52 centièmes par Thea Louise Stjernesund, n’a pu empêcher la défaite des siens au temps. Pas de quoi, toutefois, entamer l’enthousiasme de la skieuse qui avait remporté une médaille d'or lors de ses deux premiers JO, déjà meurtrie par ses multiples échecs à Pékin, elle qui avait notamment reconnu se sentir "ridicule" après sa sortie de piste sur le slalom du combiné.

Une faute et Shiffrin a encore vu une médaille lui échapper

"Skier avec des coéquipiers aussi forts, c'était la meilleure manière pour moi de finir ces Jeux (...) Ils méritent de savoir combien je les aime et combien je voulais aider et avoir le potentiel de gagner une médaille", a-t-elle dit après ce nouvel accroc. Puis, philosophe, celle qui a vécu une intense campagne de lynchage sur les réseaux sociaux a lâché : "Je pense que j'en sais moins sur moi qu'il y a trois semaines. Plus je vieillis et moins j'en sais. Vous pensez avoir compris quelque chose, ensuite vous avancez un peu dans la vie et vous vous dites : ‘Non, cette théorie est fausse, tentons-en une autre’".

Il lui reste un peu moins d’une semaine, avant la prochaine étape de Coupe de Monde à Crans-Montana (24-27 février), où elle s'alignera pour se remettre en selle, avant d’essayer de retrouver le sourire grâce à un nouveau sacre mondial d’ici à la fin de la saison.

La détresse de Shiffrin après sa chute : "La pression a été écrasante"

Pékin 2022 La détresse de Shiffrin après sa chute : "La pression a été écrasante" 17/02/2022 À 08:55