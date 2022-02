Clément Noël est un formidable skieur et son palmarès en est désormais la preuve. Déjà quatrième à Pyeongchang en 2018 à seulement 20 ans, il avait annoncé la couleur, révélant un talent supérieur. Quatre ans ont passé, Noel a grandi, beaucoup gagné et mis quelques claques à la concurrence en slalom. Son début de saison, à Val d'Isère promettait énormément, le Vosgien a retrouvé l'immensité de ses qualités au meilleur moment, le jour J pour la course olympique. Il est champion olympique de slalom, vingt ans après Jean-Pierre Vidal lui-même titré à Salt Lake City. Après Fillon Maillet et le duo Papadakis-Cizeron, la France compte une quatrième médaille d'or, la 13e au total.

La France en rêvait, Clément Noël l’a fait ! Pourtant, le Vosgien ne s’était pas forcément mis dans la meilleure des positions au terme de la première manche, conclue à la 6e place. Mais les écarts étaient particulièrement resserrés, laissant toute chance au Tricolore de renverser la tendance. Ce qu’il a fait avec brio et talent. Bien plus engagé que lors du run matinal, malgré une position un peu trop verticale sur le haut du tracé, Noël a ensuite lâché ses skis comme lui seul ou presque sait le faire pour créer des écarts vertigineux.

La meilleure des réponses au meilleur des moments

Plus précis, plus réactif, tout simplement meilleur que ses adversaires, le Français aurait été parfait de bout en bout pour signer la manche de référence, avec une marge conséquente alors sur Daniel Yüle (+0''86). Mais il restait encore cinq skieurs à passer. Cinq skieurs pour priver le Tricolore d’un premier sacre olympique. Cinq skieurs qui se sont cassés les dents sur le chrono du Français et largement. Leader à l’issue du premier tracé, l’Autrichien Johannes Strolz n’a pas tenu la pression de la possibilité d’un deuxième titre olympique après celui du combiné. Il se consolera avec la médaille d’argent (+ 0''61) alors que le Norvégien Foss-Solevaag (+ 0''70) se pare de bronze. Mais, ce mercredi, il y avait Noël et les autres.

C’est lui qui s’offre le meilleur chrono de la seconde manche, alors qu’il partait dans des conditions plus compliquées que les premiers skieurs. C’est sans doute lui, parmi les cadors, qui a vécu l’hiver le plus compliqué à gérer, avec toutes ses déceptions successives alors qu’il avait lancé l’hiver de manière idéale à Val d’Isère. Mais Clément Noël a livré la meilleure des réponses, le jour où il le fallait, pour se hisser au sommet de l’Olympe, pour succéder au Suédoise André Myhrer et rentrer dans l’histoire du ski français comme le 9e skieur tricolore à se parer de l’or olympique. Le 3e en slalom après jean-Claude Killy en 1968 et Jean-Pierre Vidal en 2002. Vingt d’ans d’attente effacés en moins de cinquante secondes et un run pour l’éternité.

