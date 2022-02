"Une piste qui peut convenir à tout le monde". C'est le regard que Johan Clarey portait sur la descente olympique, baptisée "The Rock", après le premier entraînement. C'est sur ce long ruban de neige artificielle déroulé dans un massif aride, rocailleux et souvent balayé par les rafales, que sera décerné l'or olympique lundi. Si le temps le permet, le vent surtout, puisque, soufflant trop fort, il a entraîné successivement l'annulation du dernier entraînement samedi puis le report de la course dimanche.

Cette piste, globalement, plaît aux skieurs. "C'est une belle piste, pour le consultant d'Eurosport Valentin Giraud-Moine. Ils ont respecté à peu près le terrain naturel, ils ont fait en sorte de l'utiliser sur les mouvements de terrain, sur les dévers. On l'a vu en bas, il y a un petit canyon qui fait cinq mètres de large. Ils ont essayé de donner un peu de charme à cette piste et les coureurs y sont sensibles. C'est une piste où ils prennent du plaisir à skier." "C'est une piste très agréable à skier", confirme Blaise Giezendanner, présent sur le podium à Kitzbühel (3e) avant les Jeux.

Elle peut se résumer d'un mot : vitesse. C'est, de loin, sa caractéristique principale. "Elle n'est pas très compliquée techniquement, nous a confirmé dimanche Giezendanner. Il y a beaucoup de vitesse et quelques points clés. Ce sera important de bien partir sur le haut, d'engager de la vitesse parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut regagner du temps."

Ça va être très serré niveau temps

En gros, pour gagner, il faudra partir à fond, continuer aussi vite, et finir fort. Ce que Blaise Giezendanner traduit de la sorte : "Je pense que ça va être un sprint du début à la fin pour nous. Il va falloir jouer les lignes au cordeau, être très agressif sur les intentions et surtout être à plat ventre de haut en bas." Le record de la vitesse moyenne la plus élevée pour un champion olympique de descente, détenu depuis 2006 par le Français Antoine Dénériaz lors de son sacre à Turin, a de très bonnes chances de tomber.

"On l'a vu avec Kilde qui a fait l'entraînement à fond, 111 km/h c'est énorme, souligne Valentin Giraud-Moine. C'est pour ça que la descente ne fait qu'une minute quarante, parce que, tout le long, on est à fond, donc on arrive vite en bas." Sur une descente aussi rapide, les centièmes risquent donc de valoir très cher. "Les costauds vont mettre la barre très, très haut, mais ça va être très serré niveau temps", prédit Giezendanner. S'il y a souvent des surprises aux Jeux, ce tracé très ouvert et relativement peu sélectif pourrait offrir des opportunités à encore davantage de monde.

"Il y a toujours des surprises aux Jeux et lundi, il ne faudra pas éteindre avant les derniers dossards", sourit Valentin Giraud-Moine, qui s'attend à une course très homogène en termes de niveau : "Le fait que ce soit à grande vitesse, qu'il n'y ait pas de difficulté majeure, de gros sauts, de gros virages, c'est vrai que ça nivelle un petit peu les écarts que l'engagement peut faire. Donc ça va être une course... à la course parfaite. Les écarts vont être très faibles donc la moindre erreur sera fatale."

La descente aura-t-elle lieu lundi ? "Je suis très confiant, le vent va se calmer"

