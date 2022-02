Elle devait être la star de ces Jeux Olympiques de Pékin 2022. Elle en est pour l’instant l’une des plus grandes déceptions. Engagée sur les cinq disciplines individuelles du ski alpin, Mikaela Shiffrin visait tout simplement cinq médailles. Un objectif ambitieux mais pas irréaliste pour une championne qui avait ramené quatre breloques (Super-G, géant, slalom et combiné) des Mondiaux de Cortina, en février 2021. Mais à l’aube de la dernière de ses épreuves individuelles, l’Américaine n’en compte pas la moindre. Pire, elle ne s’en est même jamais approchée.

Alors qu’elle était l’une des favorites en géant et en slalom, Mikaela Shiffrin n’est même pas allée au bout. Elle qui ne sortait jamais en technique a commis une faute d’intérieur fatale en géant, avant d’enfourcher en slalom. Des faits déjà rarissimes pris à part mais l'enchaînement est lui quasi inédit puisque l’Américaine n'était plus sortie de piste consécutivement en technique depuis ses ratés à Courchevel et Flachau en décembre … 2011. Elle avait alors 16 ans ! Autant dire que Shiffrin vit une situation dont elle n’a plus l’habitude.

Lucide sur sa course, Shiffrin relativise : "J’ai beaucoup appris ces derniers jours"

J'ai pris du plaisir ces derniers jours

Depuis qu'on l'a vue assise sur le bord de la piste en slalom, la double championne olympique (slalom en 2014, géant en 2018) a tenté de relever la tête, timidement… Elle a retrouvé quelques sensations lors des courses en vitesse, sans se mettre vraiment en évidence (9e du super-G, 18e de la descente). Mais au moins, elle n'est pas sortie et elle a retrouvé un peu le sourire. "J'ai pris du plaisir ces derniers jours à passer des heures à étudier la piste à la vidéo, avec mes coaches ou toute seule. J'ai le sentiment d'avoir encore beaucoup à apprendre en descente", a confié l'Américaine après sa descente. "Rien n'est jamais garanti, c'est la leçon numéro 1 de beaucoup de monde aux Jeux Olympiques", a-t-elle ajouté en référence à ses JO.

Après avoir un peu sorti la tête de l'eau, Mikaela Shiffrin dispose maintenant de deux nouvelles occasions de sauver ses Jeux, avec le combiné jeudi dont elle est favorite, puis le Team Event samedi. Mais c'est bien sur le combiné qu'elle est attendue. Vice-championne olympique en 2018 et championne du monde en titre de la discipline, l'Américaine semble sur le papier avoir les cartes en mains pour chasser sa malédiction à Pékin en décrochant une médaille pour sa dernière épreuve individuelle.

Je pense que j'ai un coup à jouer donc c'est vraiment sympa

Alors que Petra Vlhova n'est pas là -, après s'être blessée au genou -, la star US peut limiter la casse en descente avant de tout exploser sur la manche de slalom. "En combiné il me faudra bien séparer les deux départs, être complètement concentrée sur la descente puis disputer le slalom comme si c'était une nouvelle journée. C'est comme pratiquer deux sports opposés dans la même journée, c'est très difficile", a-t-elle commenté mardi. Mais normalement, elle sait faire. Et le passé est là pour en témoigner.

Après ses déceptions du début des Jeux, la native du Colorado se montre cependant prudente. En toute logique. "Nous verrons", a lancé Shiffrin sur NBC. "Il y en a plusieurs qui peuvent être solides en descente tout en étant aussi fortes en slalom, donc je ne pense pas que ce soit garanti. Pas du tout, surtout pas après les deux dernières semaines, mais je pense que j'ai un coup à jouer donc c'est vraiment sympa." Et après, il y aura le Team Event où elle compte en profiter sans pression. "Ça va être une belle manière de finir cette expérience olympique", lâche-t-elle. Surtout si elle a réussi à sauver ses Jeux lors du combiné en ajoutant une quatrième médaille olympique à sa collection. Histoire de ne pas quitter les Jeux fanny pour la première fois de sa carrière.

