Ski alpin

Pékin 2022 - "Elle ne mérite pas ça" : Florence Masnada revient sur les JO compliqués de Mikaela Shiffrin

JEUX OLYMPIQUES - Mikaela Shiffrin est arrivé à Pékin avec l'ambition de faire un podium sur chaque course où elle s'alignerait. Mais trois courses plus tard, la sentence est rude pour l'Américaine : aucune course terminée et donc aucun podium. Dans l'Heure Olympique, notre consultante Florence Masnada compatit avec la championne du monde qui ne mérite pas une telle désillusion selon elle.

00:08:43, il y a 6 heures