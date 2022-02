Il y a des jours comme ça. Des jours où rien ne se passe comme prévu, où absolument tout se ligue contre soi. C’est exactement ce qui est arrivé ce jeudi à Alexis Pinturault à l’occasion du combiné des JO de Pékin 2022. Pourtant grand favori de l’épreuve, le Français est passé complètement à côté de l’évènement, sortant même lors du slalom.

Et l'espoir s'est envolé : le moment où Pinturault a tout perdu

Lui qui ne visait que l’or dans cette discipline - dont il avait été champion du monde en 2019 et médaillé d’argent aux JO de Pyeongchang en 2018 - va donc repartir bredouille. Mais du choix de dossard à sa sortie de piste en slalom, tout sera allé contre le Français, loin d’être exempt de tout "reproche" mais bien malheureux malgré tout. A l’image de son choix de dossard.

Le pire choix de dossard possible

Vice-champion olympique et vice-champion du monde en titre, Alexis Pinturault avait globalement le choix de son dossard pour la descente. "Ce sera une bonne chose, je choisirai plutôt entre le 9, le 11 ou le 13", confiait-il à l’AFP mercredi à l'issue de l'ultime entraînement. Le skieur de Courchevel a finalement décidé de prendre le 13, qui avait jusqu’ici porté chance puisque Beat Feuz l'avait en descente et Matthias Mayer sur le Super-G. Un choix motivé par le réchauffement de la piste au fil des dossards, très dure après les nuits chinoises glaciales.

Alexis Pinturault, sur la descente du combiné des JO 2022 Crédit: Getty Images

Mais la malédiction du chiffre 13 a rattrapé le Tricolore. Sur les trois choix possibles de dossards, c’est le seul qui aura vu le vent de face souffler sur la partie basse du tracé. Jusqu’ici, le vent avait été plutôt calme mais il a commencé à se lever pendant le passage de James Crawford qui partait avec le… dossard 11. Un manque de réussite totale.

La faute au pire endroit en descente

"S’il y a peut-être des petits regrets à avoir, c’est presque plus sur la descente, reconnaissait après l’épreuve Alexis Pinturault. Je fais une erreur qui me coûte cher et qui m’empêche d’être à la bagarre". Pourtant, le Français a longtemps été dans le coup. Malgré un départ des plus timides, il avait profité de ses qualités techniques pour bien découper l’approche de la section plane à mi-pente et ne pointer qu’à une demi-seconde d’Aleksander Aamodt Kilde après 50 secondes de course. Un bilan plus que correct. Mais il en perdra le triple sur les 50 suivantes…

1"92 à l'arrivée : Pinturault a pris une claque sur la descente du combiné

La faute à une grosse erreur à la sortie du Haituo Bowl, où le Tricolore se fait alléger au pire endroit, le privant de toute sa vitesse juste avant le plat final. Le vent de face a fait le reste et le skieur de Courchevel a finalement bouclé cette descente à 1'92'' de Kilde, loin de ce qu’il pouvait espérer. Loin de ce qu’il aurait fallu pour toucher l’or olympique.

Un tracé trop facile en slalom

Alexis Pinturault avait pourtant un ultime atout dans sa manche : le slalom était dessiné par l’entraineur français. Un avantage théorique non négligeable pour le Tricolore. Malheureusement, il n’a pas été bien exploité. Tracée mercredi, la manche de slalom du combiné s’est révélée extrêmement facile à skier, sans réelle difficulté ou piège, encore plus sur cette neige accrochante qui facilitait la tâche des skieurs les moins techniques. Un choix sans doute motivé par le manque de confiance récent du Français en slalom mais qui a finalement encore fortement compliqué la tâche du Tricolore.

De Tessières sur Pinturault : "Ça va être dur de se relever, il va falloir qu’il digère cela"

Plus le tracé est facile, moins les écarts sont importants et plus difficile est la remontée. C'est ainsi qu’Aleksander Aamodt Kilde, aucun départ de Coupe du monde en slalom et qui n'a plus skié entre les piquets serrés depuis le combiné d'Hinterstoder en mars 2020, a pu perdre moins d’une seconde et demie sur Johannes Strolz. Avant même de s’élancer lui-même, Pinturault savait que sa tâche était quasi impossible. Pour espérer une médaille, le Français devait reprendre une demi-seconde à l'Autrichien sur le slalom !

Trop de risques tue l’espoir

Malgré tout, Alexis Pinturault voulait y croire avant de s’élancer, arguant "qu’on ne sait jamais et qu’il allait tout tenter". Il a tenu parole. D’entrée, le Français s’est élancé sur le slalom avec toute l’intensité dont il était capable, attaquant sans arrière-pensée. "J'ai tout essayé, avouait-il. De toute façon, j’étais dans une situation où j’avais le couteau sous la gorge, je ne pouvais que donner le maximum, essayer de prendre le plus de risques possibles". Mais, à force d’être à la limite, le Français a fini par partir à la faute.

J'attaque et derrière je me fais coincer dans une double (porte) serrée, je balance les pieds et le ski me renvoie vers l'avant, ce qui me fait retomber sur le coude, racontait-il en zone mixte. Mais je n'avais plus le choix, la seule solution c'était d'attaquer au maximum". Mais le Tricolore n’a plus l’habitude de skier ainsi en slalom, lui qui est plutôt dans le calme et la précision habituellement. Et Pinturault a fini par être rattraper par ses limites, techniques comme mentales, de la saison. Pire, , racontait-il en zone mixte.". Mais le Tricolore n’a plus l’habitude de skier ainsi en slalom, lui qui est plutôt dans le calme et la précision habituellement. Et Pinturault a fini par être rattraper par ses limites, techniques comme mentales, de la saison. Pire, il s'est fait une légère contusion à l'épaule sur sa chute . Non, décidément, rien n’a souri au skieur de Courchevel ce jeudi.

