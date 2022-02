Pourra t-elle vraiment défendre ses chances mardi ? Rien n'est certain mais Sofia Goggia n'a jamais été aussi proche de pouvoir défendre sa couronne sur la descente olympique. Engagée dans un contre-la-montre pour défendre ses chances aux JO depuis qu'elle a subi une entorse au genou gauche après une chute le 23 janvier à Cortina d'Ampezzo, la Bergamasque, vainqueure de six courses cet hiver (quatre descentes, deux Super-G) a participé à l'entrainement de descente ce samedi, dont elle a pris a 12e place, à plus d'une seconde et demie de Priska Nufer.

"J'ai encore des douleurs de ci de là, tout n'est pas parti en dix jours, je dois faire avec, a lancé la championne olympique 2018 de descente en zone mixte. Mais pour moi les Jeux olympiques représentent un absolu. Je ne voudrais être nulle part ailleurs, peu importe mon état de santé". Par précaution, elle n'a pas été alignée sur le super-G vendredi, après être remontée sur les skis le 5 février.

"Je suis contente d'avoir pu finir mon run, a lancé la charismatique bergamasque dans un grand sourire. Je n'avais pas la garantie d'être ici. Ma présence est déjà un succès. J'ai aimé la confiance que j'ai affiché au départ. Je me posais des questions ces derniers jours à ce propos. Ma stratégie est de construire ma descente. Aujourd'hui je voulais rester légère, donner de l'énergie à mes skis, c'était un bon passage", a-t-elle ajouté, estimant à "5,5" le niveau de sa condition sur une échelle de 10.

